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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حبيبة الملايين.. فورد تودع أشهر سيارة للأبد ومنافستها تستمر

فورد
فورد
عزة عاطف

قررت شركة شيفروليه استمرار إنتاج شاحنتها الكهربائية بالكامل سيلفرادو EV لعام 2027، مؤكدة بقاء الطراز في الأسواق للعام القادم مع تطبيق زيادات سعرية طفيفة على مختلف الفئات. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت اتخذت فيه منافستها الرئيسية فورد قرارًا بإيقاف إنتاج شاحنتها F-150 لايتنينج الكهربائية، مما يمنح جنرال موتورز مساحة أوسع للاستحواذ على حصة أكبر في سوق الشاحنات البيك أب الكهربائية كاملة الحجم. 

ورغم إعادة هيكلة خطوط التجميع وإلغاء بعض الفئات العليّة، فضلت شيفروليه رفع أسعار طراز 2027 بقيم تتراوح بين 200 و400 دولارًا مقارنة بطراز العام السابق.

شيفروليه سيلفرادو EV

تفاصيل أسعار فئات شيفروليه سيلفرادو EV لعام 2027

تتفاوت الزيادة السعرية المقررة لطراز 2027 بناءً على الفئة المختارة دون شمول رسوم الشحن والتوصيل. 

وشهدت فئات العمل المخصصة للشركات والمهمات الشاقة Work Truck زيادة قدرها 400 دولارًا، ليصل سعر فئة 4WT القياسية إلى 53200 دولارًا، بينما ارتفع سعر فئة 5WT ليصل إلى 66600 دولارًا، وتصدرت فئة 8WT هذه المجموعة بسعر 74600 دولارًا.

أما بالنسبة للفئات الترفيهية الموجهة للمستهلكين الأفراد مثل LT وTrail Boss المخصصة للطرق الوعرة، فقد بلغت الزيادة السعرية 200 دولارًا فقط. وبموجب التحديث الجديد، يبدأ سعر فئة 2LT من 61100 دولارًا، وتليها فئة 3LT بسعر 69300 دولارًا. 

وفي عائلة Trail Boss، سجلت فئة 2TR سعر 70200 دولارًا، بينما بلغت فئة 3TR الأعلى تجهيزًا سعر 86800 دولارًا. كما شهدت تشكيلة عام 2027 إلغاء فئتي 4LT وRST Stars & Stripes لتبسيط الخيارات المتاحة.

التباين الاستراتيجي بين جنرال موتورز وفورد في قطاع الشاحنات

يعكس قرار شيفروليه بالإبقاء على سيلفرادو EV تباينًا واضحًا في الاستراتيجيات بين عمالقة تصنيع السيارات في الولايات المتحدة. 

فبينما واجهت فورد تحديات تتعلق بالتكاليف وانخفاض الطلب ما دفعها للخروج من هذا القطاع، تراهن جنرال موتورز على منصة أولتيوم الكهربائية لتوفير قدرات قطع مدى سير متفوقة تصل إلى 478 ميلًا في بعض الفئات، فضلاً عن قدرة سحب تصل إلى 12500 رطلاً.

فورد F-150 لايتنينج

ويتيح هذا الاستمرار لشاحنة سيلفرادو EV الانفراد بمزايا تقنية حصرية في فئتها مثل التوجيه الرباعي للعجلات ونظام الباب الخلفي المتعدد التكوينات Multi-Flex، مما يعزز موقفها التنافسي أمام الخيارات المتبقية في السوق. 

ورغم الارتفاع الطفيف في أسعار البيع، تراهن الشركة على تقديم خيارات متنوعة لتلبية احتياجات عملاء الأساطيل والأفراد خلال العام المقبل.

فورد F 150 لايتنينج شيفروليه سيلفرادو EV أسعار سيلفرادو 2027 أسعار السيارات الكهربائية شاحنات كهربائية 2027

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