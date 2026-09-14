الكشف عن موعد ومكان إقامة كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن استضافة دولة الكويت للنسخة الثالثة عشرة من كأس السوبر السعودي لموسم 2027-2026.

وتُقام منافسات البطولة على استاد جابر الأحمد الدولي، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والخلود والأهلي والقادسية، خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026.

قرعة البطولة

كما ستجرى قرعة البطولة في 14 أكتوبر المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي.

وتُعد الكويت المحطة الثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي التي تنقلت منذ انطلاقتها بين عدد من المدن محليًا ودوليًا، من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها، إلى لندن وأبوظبي وهونج كونج، قبل أن تحط رحالها للمرة الأولى في الكويت في ديسمبر المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي تُوّج بطلًا لكأس السوبر السعودي لعام 2025، التي أُقيمت منافساتها في هونج كونج، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي النصر.