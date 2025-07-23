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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات في مصر الآن وفقا لآخر تحديث

أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر،  خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 49.04 جنيه.
سعر البيع:49.14 جنيه.


وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 32.11 جنيه.
سعر البيع: 32.40 جنيه.


وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
 سعر الشراء: 36.03 جنيه.
سعر البيع: 36.18 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الأربعاء 
سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:
سعر الشراء: 57.49 جنيه.
سعر البيع: 57.76 جنيه.


وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء :
سعر الشراء: 66.28 جنيه.
سعر البيع: 66.57 جنيه. 


بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء :
 سعر الشراء: 61.73 جنيه.
سعر البيع: 62.10 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الأربعاء

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.87 جنيه.
سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 33.31 جنيه.
سعر البيع: 33.60 جنيه. 

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 160.05 جنيه.

سعر البيع: 161.11 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 13.02 جنيه.

سعر البيع: 13.10 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.33 جنيه.

سعر البيع: 13.37 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

 سعر الشراء: 128.73 جنيه.

 سعر البيع : 130.34 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 12.44 جنيه.

سعر البيع: 13.48 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 68.65 جنيه.

سعر البيع: 69.40 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 126.11 جنيه.

سعر البيع: 127.63 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات العربية سعر الدولار البنك الأهلي مصر

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