سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 9-8-2025

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع