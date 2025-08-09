قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 9-8-2025

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 9-8-2025، داخل السوق الرسمية.
سعر الدولار في البنك المركزي
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.48 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع

أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.37 جنيه للشراء و 48.47 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، المصرف المتحد".

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48,5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " نكست، سايب".
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع

