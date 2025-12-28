قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
محمد شحتة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك أصابع إسرائيلية تعمل في الداخل لدى عدد من الدول مثل اليمن والسودان وليبيا.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن»، أنه من المتوقع أنه خلال عامي 2026 و2027 سيكون هناك حوالي 5 دول جديدة في المنطقة العربية.

وتابع: «ربما أجد أرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل، ودولة جديدة في اليمن في الجنوب العربي بعدن، وربما دولة دارفور في السودان، وربما دولة في شمال سوريا والعراق، وربما دولة في مناطق الدروز، وربما دولة في الساحل العلوي».

وأشار إلى أن هذه توقعات سوداوية، ولكن الواقع مؤلم، وهناك خطط موضوعة لتفتيت وتقسيم الدول المفتتة.

طاجن الكوارع
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
داوود عبد السيد
خالد النبوي مع عبلة سلامة
