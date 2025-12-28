توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك أصابع إسرائيلية تعمل في الداخل لدى عدد من الدول مثل اليمن والسودان وليبيا.

وأضاف نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن»، أنه من المتوقع أنه خلال عامي 2026 و2027 سيكون هناك حوالي 5 دول جديدة في المنطقة العربية.

وتابع: «ربما أجد أرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل، ودولة جديدة في اليمن في الجنوب العربي بعدن، وربما دولة دارفور في السودان، وربما دولة في شمال سوريا والعراق، وربما دولة في مناطق الدروز، وربما دولة في الساحل العلوي».

وأشار إلى أن هذه توقعات سوداوية، ولكن الواقع مؤلم، وهناك خطط موضوعة لتفتيت وتقسيم الدول المفتتة.