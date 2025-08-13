قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
50 مليون جنيه تمويل جديد لدعم مستشفى 57357 من البنك الأهلي.. تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

أعلن محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري التابع للحكومة؛ عن تمويله مستشفي سرطان الأطفال 57357 بقيمة تبلغ 50 مليون جنيه؛ للمساهمة في زيادة أعدادا المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفي؛ ضمن توجهات الدولة المصرية بتوجيه الجهاز المصرفي نحو دعم خدمات الرعاية الصحية الموجهة للفئات غير القادرة.


وكشف "الإتربي" في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول التعاون اليوم؛ إن هناك تعاوناً وثيقًا بين المستشفي والبنك على مدار الـ25 عاما السابقة والتي تضمنت العمل المستمر على تطوير كافة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفي خصوصا للأطفال.

من جانبها قالت دينا أبوطالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إن جملة الدعم المقدم من البنك لمستشفي 57357 خلال السنوات السابقة تجاوزت 200 مليون جنيه تضمنت عمليات التجهيزات والتطوير للخدمات الطبية والصحية بجانب تمويل اجراءات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية والتقنية للمستشفي بما ينعكس على تقديم خدمات طبية وعلاجية بأحدث المعايير العالمية مجاناً للأطفال والفئات المستهدفة.

البنك الأهلي المصري محمد الإتربي الجهاز المصرفي اخبار مصر مال واعمال مستشفي 57357 مستشفي الأطفال الخدمات الصحية

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

