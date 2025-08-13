إعلان البنوك بالحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب.. القصة الكاملة

اتخذ المستشار ياسر قنطوش دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب ، إجراء الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في كافة البنوك، لتنفيذ الحكم الصادر لصالح شيرين عبد الوهاب بإلزام شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه تعويض عن منع بث أغاني شيرين عبد الوهاب.

وقال قنطوش، إنه أعلن كافة البنوك بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالتحفظ على حسابات شركة روتانا لتنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة النقض وتحصيل التعويض المادي لصالح المطرية شيرين عبد الوهاب.

وأضاف قنطوش، أنه قرر اتخاذ اجراءات الحجز على حسابات روتانا لرفضهم تنفيذ الحكم رغم احترام شيرين عبد الوهاب لأحكام القضاء وتنفيذها الحكم الصادر ضدها لصالح الشركة حيث أدت لهم المبلغ المالي الصادر في الحكم بموجب شيك مقبول الدفع ولم تماطل في تنفيذ الحكم إضافة إلى احترامها الكامل لمالك شركات روتانا.

وقضت المحكمة، بعدم جواز نظر دعوى شركة روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لسابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق كما قضت أيضًا برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق، والتي كانت طالبت روتانا فيها بوقف بث أغاني "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل" وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيها تعويض عن منع بث أغانيها في حكم نهائي دون استئناف .

وأعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة لـ شركة روتانا.

وأكد ياسر قنطوش خلال بيان صحفي له، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا.