قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح الفنانة

شيرين عبد الوهاب ومحاميها
شيرين عبد الوهاب ومحاميها
أحمد إبراهيم

أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا توضيحيًا حول قرار الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصالح الأخيرة، بعد رفضهم دفع التعويض الذي أقرته المحكمة قبل أسبوعين.

وقال ياسر قنطوش: حصلنا على حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 2127 لسنة 17 ق محكمة القاهرة إقتصادي، والصادر بجلسة 5-2-2025 من الدائرة الخامسة الكلية، بناءً على طلبي بصفتي وكيل شيرين عبد الوهاب.

وتابع ياسر قنطوش حديثه: شيرين لما كان في شرط جزائي بينها وبين شركة روتانا راحت دفعت طواعية ولم تنتظر إجراءات التنفيذ، على عكس شركة روتانا التي لم تدفع التعويض حتى الآن، ليصدر ضدها قرار الحجز.

وسبق، وقضت محكمة النقض برفض طلب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب

من ناحية أخرى انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتقديم شيرين عبد الوهاب بلاغا ً جديدا ضد طليقها السابق المغني حسام حبيب. 

فأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، بشأن تقدمها ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب الإساءة لها بأحد البرامج التليفزيونية في شهر رمضان الماضي.

وأكد ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، أنه بالفعل قد تقدمت الفنانة في شهر مارس الماضي، ببلاغًا ضد طليقها، الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته المسيئة لها في أحد البرامج الرمضانية، وذلك تبسبب لها في ضرر نفسي ومعنوي.

وأشار قنطوش، أن البلاغ لازال قيد التحقيق في الجهات المختصة بذلك.

وجه الفنان حسام حبيب اعتذارا للفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية علي هامش مشاركته في مهرجان جدة بالسعودية.

وقال حسام حبيب: علاقتي بـ شيرين زي الفل الإخوات والأصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة، هي فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وبعتذرلها لو كنت قلت حاجة وقت عصبية وزعلتها، وبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايمًا ناجحة وبقول للناس أن مفيش بيني وبينها أي مشكلة.

شيرين عبد الوهاب أعمال شيرين عبد الوهاب أغانى شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب محامي شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مي عمر

من داخل هليكوبتر..مي عمر في أحدث ظهور رفقة محمد سامي

درويش

‎بابا وماما.. جدول أفلام الصيف في الطريق لدور العرض السينمائي

حنان مطاوع

حنان مطاوع تنعي صنع الله إبراهيم بكلمات مؤثرة

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد