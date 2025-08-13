محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل الحجز على حسابات روتانا البنكية لصالح الفنانة

أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا توضيحيًا حول قرار الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصالح الأخيرة، بعد رفضهم دفع التعويض الذي أقرته المحكمة قبل أسبوعين.

وقال ياسر قنطوش: حصلنا على حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير بموجب الحكم الصادر في الدعوى المقيدة برقم 2127 لسنة 17 ق محكمة القاهرة إقتصادي، والصادر بجلسة 5-2-2025 من الدائرة الخامسة الكلية، بناءً على طلبي بصفتي وكيل شيرين عبد الوهاب.

وتابع ياسر قنطوش حديثه: شيرين لما كان في شرط جزائي بينها وبين شركة روتانا راحت دفعت طواعية ولم تنتظر إجراءات التنفيذ، على عكس شركة روتانا التي لم تدفع التعويض حتى الآن، ليصدر ضدها قرار الحجز.

وسبق، وقضت محكمة النقض برفض طلب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب

من ناحية أخرى انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بتقديم شيرين عبد الوهاب بلاغا ً جديدا ضد طليقها السابق المغني حسام حبيب.

فأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، بشأن تقدمها ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب الإساءة لها بأحد البرامج التليفزيونية في شهر رمضان الماضي.

وأكد ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، أنه بالفعل قد تقدمت الفنانة في شهر مارس الماضي، ببلاغًا ضد طليقها، الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته المسيئة لها في أحد البرامج الرمضانية، وذلك تبسبب لها في ضرر نفسي ومعنوي.

وأشار قنطوش، أن البلاغ لازال قيد التحقيق في الجهات المختصة بذلك.

وجه الفنان حسام حبيب اعتذارا للفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تليفزيونية علي هامش مشاركته في مهرجان جدة بالسعودية.

وقال حسام حبيب: علاقتي بـ شيرين زي الفل الإخوات والأصحاب بيتخانقوا، والناس لو عرفت خناقاتنا كلها مضحكة وبسيطة، هي فنانة عظيمة وصوت الوطن العربي مش صوت مصر بس، وبعتذرلها لو كنت قلت حاجة وقت عصبية وزعلتها، وبقولها حبيبة قلبي أشوفك دايمًا ناجحة وبقول للناس أن مفيش بيني وبينها أي مشكلة.