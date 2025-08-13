إليسا تصل إلى مصر استعدادا لحفلها في الساحل الشمالي.. صور

وصلت الفنانة إليسا إلي مصر استعدادا لحفلها في الساحل الشمالي.

ونشرت إليسا فيديو لها من المطار بعد وصولها القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتستعد إليسا خلال حفلها في الساحل الشمالي لتقديم مجموعة مختارة من أجمل وأشهر أغانيها التي أصبحت علامات مميزة في ذاكرة جمهورها المصري والعربي، من بين الأغاني التي من المتوقع أن تثير تفاعل الجمهور وتحيي معهم ذكريات، أغان مثل: "حالة حب"، "أيامي بيك"، "بستناك"، "سهرنا ياليل"، "إلى كل اللي بيحبوني"، و"تصدق بمين"، "من أول دقيقة" وغيرها من الأغاني المميزة.