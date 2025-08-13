ينطلق الجمعة.. فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33

تنطلق فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والمقام بالتعاون بين وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 15 أغسطس على مسرح المحكى.

تكريم 12 شخصية

يخرج الحفل مهدى السيد ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لإسقاطات ضوئية يصاحبها مؤثرات صوتية تتناول رموز الغناء المصرى من تصميم المهندس عبد المنعم المصرى وموسيقى وجدى الفوى، ثم يتم تكريم 12 شخصية أثرت المشهد الفنى المصرى والعربى إلى جانب اسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة هم الموسيقار هانى شنودة، عازف العود حسين صابر، عازف الإيقاع محسن الصواف، النجم إيهاب توفيق، المهندس ياسر البهواشى رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، محمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، ضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذى لصندوق التكافل، المهندس سامر ماضى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفنى على أستوديو المونتاج، خالد العايدى بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، حسنى عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، وإسما الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق والمهندس أحمد على بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية .

نجوم الموسيقى العربية

بعده يقدم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أميرة أحمد، حسام حسني، أشرف وليد بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد فاصلاً غنائياً يضم نخبة من المؤلفات الشهيرة منها بتونس بيك، التوبة، قال جاني بعد يومين، عاشقة وغلبانة وغيرها، ثم يتغني فريق وسط البلد بمختارات من أعماله الخاصة منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

وكانت دار الأوبرا قد قامت بتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة من مقاعد، شاشات عرض عملاقة، مناطق خدمات، أتوبيسات لنقل الحضور من البوابات إلي ساحة المسرح، وغيرها حرصاً على راحة الجمهور وتعزيز تجربة الحضور لضيوف المهرجان .