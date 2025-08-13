شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة عصام السيد للعمل الأول

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم جرائم الإحتلال في غزة.. زيارة إسرائيلية غير مسبوقة لـ جنوب السودان
لاول مرة.. جني محصول القطن طويل التيلة بجنوب سيناء وسط فرحة المزارعين
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد التي تقبل من 55% علمي وأدبي
وزير البترول يتفقد مركز التحكم القومي للغاز ويطمئن على تأمين إمدادات محطات الكهرباء خلال الموجة الحارة
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بتقويض الجهود السلمية للولايات المتحدة وروسيا
للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال غزة
123 شهيدًا و437 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة وسط تصعيد إسرائيلي عنيف
وضع لها مخدرا في العصير.. شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها في حلوان
النهارده وبكره ذروة الموجة الحارة.. والدرجات الكبرى قد تصل 49 مئوية
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور – الأربعاء 13 أغسطس 2025
المغرب .. معتقلو حراك الريف يضربون عن الطعام تضامنًا مع غزة والسودان
فن وثقافة

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أحمد إبراهيم

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، عن مسابقة العمل الأول للشباب – النسخة السابعة – بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد.

وتأتي هذه المسابقة تشجيعًا لحركة المسرح الشبابي ودعمًا للمخرجين أصحاب التجارب الأولى التي تحمل مؤشرات تميز تؤهلهم لاستكمال مسيرتهم في عالم الإخراج المسرحي.

كما تهدف إلى إبراز الطاقات الصاعدة من المخرجين والمخرجات في مختلف أنحاء مصر شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، ممن يمتلكون رؤية فنية وعلمية تسعى إلى التطوير بنزوع تفاؤلي يعتمد على إمكاناتهم الواعدة.

فتح باب التقديم لمسابقة عصام السيد 

يفتح باب التقديم للمسابقة اعتبارًا من يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 ولمدة شهر كامل، على أن يُغلق يوم السبت 13 سبتمبر 2025، ولن يتم النظر في أي أعمال ترد بعد هذا الموعد ما لم يُذكر خلاف ذلك.

وتُفتح المشاركة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي، على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج الهاوي أو التجربة الأولى للمحترف، وألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عامًا في شهر نوفمبر 2025، مع اشتراط أن يكون المخرج أو المخرجة مصري الجنسية.

وتشترط المسابقة أن يتميز العمل بسمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولًا من عمل آخر، وأن يتحقق فيه التكامل من حيث التمثيل والإخراج والديكور والموسيقى، وتُفضل الأعمال ذات الصلة بالمجتمع والتي تحمل همًا اجتماعيًا أو إنسانيًا.

كما تقبل المسابقة جميع أشكال الإنتاج سواء كانت مستقلة أو جامعية أو حكومية أو من أي جهة أخرى، على أن يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور ومن إنتاج أعوام 2023 أو 2024 أو 2025.

وتبقى المسابقة متاحة أمام جميع الشباب المسرحيين في أنحاء جمهورية مصر العربية، مع أحقية اللجنة في حجب الجائزة إذا لم يتقدم من يستحقها، ويتم التقديم للتسابق ونيل الجائزة من خلال ملئ إستمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالى : https://forms.gle/d4FxT7pi6zYZXM4E7

يحصل المخرجون الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية مقدمة من إدارة المهرجان والمخرج عصام السيد، بالإضافة إلى شهادات تقدير وتكريم ضمن فعاليات الدورة العاشرة.

 كما تتم استضافة الفائزين لحضور فعاليات المهرجان المقرر إقامته في نوفمبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، مع إتاحة فرصة المشاركة المجانية في إحدى الورش التي تقدمها إدارة المهرجان

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي.

وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين . 

كانت الدورة التاسعة قد أقيمت في نوفمبر الماضي، وحملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين الشباب من مختلف الدول، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة نالت استحسان الجمهور والنقاد.

ويواصل المهرجان في دورته العاشرة دعوته الدائمة إلى أن يكون المسرح منبرًا للسلام، ومنصة للحوار بين الثقافات، واحتفالًا حيًا بموهبة الشباب وجسارة الحلم.

