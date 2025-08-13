محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه على «فيسبوك» ، مقطع فيديو صوّره بنفسه أثناء تواجده في مدينة نيويورك، حيث ظهر أحد الأشخاص من المشاهير يستمع لإحدى أغنياته داخل سيارته.

وعلّق رمضان، على الفيديو قائلاً : إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها أغنية له تُبث من سيارة يقودها شخص أمريكي غير عربي، مضيفًا: «ثقة في الله.. المرة الجاية هيكون أمر طبيعي».

أشعل الفنان محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد نشره صورة تجمعه بلارا ترامب، زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حفل خيري في الولايات المتحدة، وسط أنباء عن دفعه مبالغ مالية كبيرة مقابل الظهور معها.

