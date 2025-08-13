قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القومي للمسرح يتخذ إجراء بعد أزمة حجز تذاكر الملك لير.. تفاصيل

أحمد البهى

أصدر المسرح القومي بيان، كشف فيه عن عدد من الخطوات لمواجهة أزمة عدم توفر تذاكر للعرض المسرحي الملك لير، بالإضافة الي عدم عمل الموقع الالكتروني الخاص بحجز التذاكر بشكل جيد. 

وقال البيان: جمهورنا الكريم، تتابع إدارة المسرح باهتمام بالغ آراءكم وملاحظاتكم حول صعوبة الحجز الإلكتروني ووجود بعض المشكلات في الحصول على تذاكر العرض. وتبذل الإدارة قصارى جهدها لمعالجة هذه المشكلات، التي يتسبب بعضها في قيام بعض الجهات بحجز أعداد كبيرة من التذاكر وإعادة بيعها.

وتابع البيان: ونظرًا للإقبال الكبير على مشاهدة العرض، نود إحاطتكم علمًا بما يلي:

يتم فتح باب الحجز يوم الاثنين من كل أسبوع ابتداءً من الأسبوع القادم، على أن يتم هذا الأسبوع استثناءً يوم الثلاثاء.

واستكمل البيان: نهيب بكم عدم التعامل مع إعادة بيع التذاكر، لما في ذلك من استغلال لمنتج مدعوم من الدولة ، العرض ممتد، وسيتمكن الجميع من مشاهدته في الأيام القادمة بإذن الله ، تؤكد إدارة المسرح متابعتها المستمرة لآرائكم، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات، والتي يكون معظمها خارج نطاق سيطرة الإدارة .. مع خالص التقدير والاعتزاز بجمهورنا المصري العظيم.

يُذكر أن العرض المسرحي “الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

