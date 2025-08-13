أحمد حسن يكشف مستجدات قضية ميشالاك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، أبرز مستجدات قضية اللاعب ميشلاك مع الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن : الزمالك لن ينتظر لصدور حكم في قضية ميشلاك والتحرك حاليا لإنهاء المشكلة بشكل ودي مع اللاعب.

علي الجانب الآخر صرف مسؤولو نادي الزمالك ، مكافآت الفوز على سيراميكا كليوباترا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن سياسة إدارة الكرة بصرف مكافآت المباريات مباشرة بعد اللقاء، لتحفيز اللاعبين على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة فنية

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين بإحدى قاعات إستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، شرح خلالها الجوانب الفنية والخططية المقرر تطبيقها، وتناول بعض الملاحظات عن طريقة لعب المنافس، محددًا الأدوار المطلوبة من كل لاعب، وطالبهم بالتركيز لتنفيذ التعليمات من أجل مواصلة الانتصارات.

تدريبات بدنية قوية

أدى اللاعبون فقرة بدنية خاصة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب وجوانب بدنية متنوعة، قبل ختامها بفقرة خفيفة بالكرة، وسط متابعة من المدير الفني لقياس جاهزية اللاعبين.