140 ألف دولار لـ«جوميز» و450 ألفًا لـ«ميشالاك».. الزمالك يحاول إغلاق الملفات الشائكة|تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك يتواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق، من أجل تسوية مستحقاته المالية بشكل ودي، والمقدرة بـ140 ألف دولار، وذلك لحل الأزمة والتنازل عن الشكوى التي قدمها ضد النادي.

وأوضح، عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن الزمالك عرض أيضًا على كونراد ميشالاك التسوية بشكل ودي، والحصول على مبلغ 450 ألف دولار نقدًا من مستحقاته المقدرة بـ770 ألف دولار، خاصةً أنه لم يُكمل الموسم ورحل في شهر يناير.

وأضاف أن ميشالاك يرفض العرض، ويطالب بالحصول على مستحقاته كاملة مقابل التنازل عن الشكوى المقدمة ضد الزمالك.