مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
رياضة

سيف زاهر: تجربة جون إدوارد مع الزمالك ماشية في الطريق الصحيح

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي سيف زاهر بتجربة جون إدوارد مع فريق الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر : تجربة جون إدوارد مع الزمالك حتى الآن ماشية في الطريق الصحيح.

علي الجانب الآخر صرف مسؤولو نادي الزمالك مكافآت الفوز على سيراميكا كليوباترا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن سياسة إدارة الكرة بصرف مكافآت المباريات مباشرة بعد اللقاء، لتحفيز اللاعبين على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

محاضرة فنية

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين بإحدى قاعات إستاد الكلية الحربية قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، شرح خلالها الجوانب الفنية والخططية المقرر تطبيقها، وتناول بعض الملاحظات عن طريقة لعب المنافس، محددًا الأدوار المطلوبة من كل لاعب، وطالبهم بالتركيز لتنفيذ التعليمات من أجل مواصلة الانتصارات.

تدريبات بدنية قوية

أدى اللاعبون فقرة بدنية خاصة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز، مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات ركض حول الملعب وجوانب بدنية متنوعة، قبل ختامها بفقرة خفيفة بالكرة، وسط متابعة من المدير الفني لقياس جاهزية اللاعبين.

سيف زاهر تصريحات سيف زاهر جون ادوارد الزمالك

مطعم تسلا
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
كاديلاك
ياسمين صبري
