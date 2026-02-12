وفدا فنلندا والسويد يشيدان بجهود مصر لإيصال المساعدات لغزة واستقبال المصابين الفلسطينيين

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إن السفيرين السويدي والفنلندي الذين زارا معبر رفح والبنية اللوجستية المصرية اطلعا على جهود مصر في تنفيذ المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين، وإعادة العائدين إلى الأراضي الفلسطينية، معربين عن إشادتهم بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا المجال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار عماد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن محافظ شمال سيناء رافق الوفدين وأطلعهم على تفاصيل العمليات المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات المصرية، وعلى رأسها مستشفى العريش، الذي قدم رعاية متقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين، مدعومًا بالإمدادات المستمرة من الأدوية والأدوات الطبية.

كما شملت الجولة زيارة للمركز اللوجستي، الذي يمثل نقطة تجمع لجميع المساعدات الإنسانية الواردة برا وجوًا وبحرًا من مختلف دول العالم، حيث اطلع السفيران على كيفية فرز وتعبئة هذه المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية دائمًا للمواد الغذائية والطبية.