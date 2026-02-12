قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس الموساد السابق: لن نسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد أمننا
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
توك شو

وفدا فنلندا والسويد يشيدان بجهود مصر لإيصال المساعدات لغزة واستقبال المصابين الفلسطينيين

هاني حسين

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إن السفيرين السويدي والفنلندي الذين زارا معبر رفح والبنية اللوجستية المصرية اطلعا على جهود مصر في تنفيذ المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين، وإعادة العائدين إلى الأراضي الفلسطينية، معربين عن إشادتهم بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا المجال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار عماد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن محافظ شمال سيناء رافق الوفدين وأطلعهم على تفاصيل العمليات المصرية، بما في ذلك الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات المصرية، وعلى رأسها مستشفى العريش، الذي قدم رعاية متقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين، مدعومًا بالإمدادات المستمرة من الأدوية والأدوات الطبية.

كما شملت الجولة زيارة للمركز اللوجستي، الذي يمثل نقطة تجمع لجميع المساعدات الإنسانية الواردة برا وجوًا وبحرًا من مختلف دول العالم، حيث اطلع السفيران على كيفية فرز وتعبئة هذه المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية دائمًا للمواد الغذائية والطبية.

