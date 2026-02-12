قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين.. مفاجأة في حالة طقس اليوم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حركة فتح: نشكر مصر على مواقفها المشرفة لدعم القضية الفلسطينية وعلاج مُصابي غزة
قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني يتقدمون بتحية تقدير إلى مصر على مواقفها الثابتة والمشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن المشهد القائم يحمل دلالتين مهمتين؛ الأولى استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بعد أكثر من عامين من النزيف المستمر في قطاع غزة، ما يعكس دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، والثانية تأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم، وإفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى اقتلاعهم أو تهجيرهم.

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
استقبل معبر رفح دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين بغزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

محافظ شمال سيناء لوفد سويدي فنلندي: لدينا أطقم طبية متخصصة لتقديم الخدمة لمصابي غزة
أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة الكامل لتقديم الدعم الطبي واللوجيستي لمصابي قطاع غزة عبر معبر رفح والمعابر الأخرى المخصصة للمساعدات.

لا تتجاهليها.. علامات تحذر من الأزمات القلبية والجلطات عند النساء
رغم الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب تصيب الرجال بنسبة أكبر، إلا أن الدراسات الحديثة والتطورات الطبية تؤكد أن النساء معرضات للإصابة بأمراض القلب بنفس الدرجة تقريبًا، لكن الاختلاف يكمن في طبيعة الأعراض وطريقة ظهورها.

محافظ شمال سيناء: إنزال جوي للمساعدات بالمناطق المتضررة في غزة حال التعذر بريًا
أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أنه في حال وجود مناطق داخل قطاع غزة يصعب الوصول إليها بريًا، سيتم اللجوء إلى تنفيذ إنزال جوي لضمان وصول الدعم إلى تلك المناطق، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن أي فئة متضررة.

محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال المصابين من غزة
أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أن المحافظة لديها التجهيزات الكاملة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

الزراعة: استراتيجية لتأمين مستقبل المحاصيل ودعم الأمن الغذائي| تفاصيل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتوسع في الزراعة بالمناطق الصحراوية، تتجه الدولة إلى تبني مشروعات علمية استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
استعرض الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أبرز القضايا التي تؤثر على قطاع الدواجن في البلاد، مثل تقلبات الأسعار، والنمط الاستهلاكي المتغير، وآليات تفعيل القوانين لضمان استقرار السوق.

حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الخميس 12 فبراير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة خلال النهار، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلاً.

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.



 


 

برامج التوك شو الذهب العملات وزير الخارجية غزة معبر رفح سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إنزاجي

الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد