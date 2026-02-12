أخبار التوك شو| معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين.. مفاجأة في حالة طقس اليوم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حركة فتح: نشكر مصر على مواقفها المشرفة لدعم القضية الفلسطينية وعلاج مُصابي غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني يتقدمون بتحية تقدير إلى مصر على مواقفها الثابتة والمشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن المشهد القائم يحمل دلالتين مهمتين؛ الأولى استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بعد أكثر من عامين من النزيف المستمر في قطاع غزة، ما يعكس دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، والثانية تأكيد حق الفلسطينيين في أرضهم، وإفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى اقتلاعهم أو تهجيرهم.

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

استقبل معبر رفح دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين بغزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

محافظ شمال سيناء لوفد سويدي فنلندي: لدينا أطقم طبية متخصصة لتقديم الخدمة لمصابي غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة الكامل لتقديم الدعم الطبي واللوجيستي لمصابي قطاع غزة عبر معبر رفح والمعابر الأخرى المخصصة للمساعدات.

لا تتجاهليها.. علامات تحذر من الأزمات القلبية والجلطات عند النساء

رغم الاعتقاد السائد بأن أمراض القلب تصيب الرجال بنسبة أكبر، إلا أن الدراسات الحديثة والتطورات الطبية تؤكد أن النساء معرضات للإصابة بأمراض القلب بنفس الدرجة تقريبًا، لكن الاختلاف يكمن في طبيعة الأعراض وطريقة ظهورها.

محافظ شمال سيناء: إنزال جوي للمساعدات بالمناطق المتضررة في غزة حال التعذر بريًا

أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أنه في حال وجود مناطق داخل قطاع غزة يصعب الوصول إليها بريًا، سيتم اللجوء إلى تنفيذ إنزال جوي لضمان وصول الدعم إلى تلك المناطق، بما يضمن عدم انقطاع المساعدات عن أي فئة متضررة.

محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال المصابين من غزة

أكد اللواء خالد مجاهد محافظ شمال سيناء أن المحافظة لديها التجهيزات الكاملة لاستقبال المصابين القادمين من قطاع غزة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

الزراعة: استراتيجية لتأمين مستقبل المحاصيل ودعم الأمن الغذائي| تفاصيل

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتوسع في الزراعة بالمناطق الصحراوية، تتجه الدولة إلى تبني مشروعات علمية استراتيجية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل

استعرض الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أبرز القضايا التي تؤثر على قطاع الدواجن في البلاد، مثل تقلبات الأسعار، والنمط الاستهلاكي المتغير، وآليات تفعيل القوانين لضمان استقرار السوق.

حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، الخميس 12 فبراير 2026، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة خلال النهار، ويعود ليصبح مائلًا للبرودة ليلاً.

عيار 21 مفاجأة.. أخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو

