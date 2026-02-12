قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدواجن والبيض واللحوم على خريطة الأسعار قبل رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواصل الأسر المصرية متابعة تطورات أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن والبيض واللحوم، في ظل تزايد الإقبال على الشراء والاستعداد للشهر الكريم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، تحركات ملحوظة في أسعار الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 90 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الأوراك نحو 110 جنيهات.

وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا بالمزرعة – 105 جنيهات للمستهلك

أمهات الدواجن: 65 جنيهًا بالمزرعة – 80 جنيهًا للمستهلك

الدواجن الساسو (الحمراء): 105 جنيهات بالمزرعة – 120 جنيهًا للمستهلك

الدواجن البلدي: 110 جنيهات بالمزرعة – 130 جنيهًا للمستهلك

البانيه: 180 جنيهًا بالمزرعة – 230 جنيهًا بالمحال

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تباينًا محدودًا بين الأنواع المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

البيض الأبيض: 114 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: 115 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي: 97 جنيهًا للكرتونة


أسعار اللحوم في معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ التموين

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة داخل معارض «أهلاً رمضان» ومنافذها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان سهولة حصول المواطنين عليها.

وشملت قائمة الأسعار داخل المعارض:

اللحم الكندوز البلدي: 300 جنيه للكيلو

اللحم المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

الحواوشي: 250 جنيهًا للكيلو

السجق البلدي: 250 جنيهًا للكيلو


وبالنسبة لأسعار اللحوم في الأسواق المحلية فقد جاءت اليوم كالتالي:

في المقابل، جاءت أسعار اللحوم بالأسواق الحرة أعلى نسبيًا من منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلاً رمضان حيث سجلت:

اللحم البلدي الكندوز: من 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو

عرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا للكيلو

اللحوم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن واللحوم السلع الغذائية أسعار البيض أسعار الدواجن اليوم

