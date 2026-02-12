الدواجن والبيض واللحوم على خريطة الأسعار قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواصل الأسر المصرية متابعة تطورات أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن والبيض واللحوم، في ظل تزايد الإقبال على الشراء والاستعداد للشهر الكريم.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الخميس، تحركات ملحوظة في أسعار الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 90 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الأوراك نحو 110 جنيهات.

وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

• الدواجن البيضاء: 90 جنيهًا بالمزرعة – 105 جنيهات للمستهلك

• أمهات الدواجن: 65 جنيهًا بالمزرعة – 80 جنيهًا للمستهلك

• الدواجن الساسو (الحمراء): 105 جنيهات بالمزرعة – 120 جنيهًا للمستهلك

• الدواجن البلدي: 110 جنيهات بالمزرعة – 130 جنيهًا للمستهلك

• البانيه: 180 جنيهًا بالمزرعة – 230 جنيهًا بالمحال

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض تباينًا محدودًا بين الأنواع المختلفة، وجاءت على النحو التالي:

• البيض الأبيض: 114 جنيهًا للكرتونة

• البيض الأحمر: 115 جنيهًا للكرتونة

• البيض البلدي: 97 جنيهًا للكرتونة



أسعار اللحوم في معارض «أهلاً رمضان» ومنافذ التموين

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة داخل معارض «أهلاً رمضان» ومنافذها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان سهولة حصول المواطنين عليها.

وشملت قائمة الأسعار داخل المعارض:

• اللحم الكندوز البلدي: 300 جنيه للكيلو

• اللحم المفروم البلدي: 250 جنيهًا للكيلو

• الحواوشي: 250 جنيهًا للكيلو

• السجق البلدي: 250 جنيهًا للكيلو



وبالنسبة لأسعار اللحوم في الأسواق المحلية فقد جاءت اليوم كالتالي:

في المقابل، جاءت أسعار اللحوم بالأسواق الحرة أعلى نسبيًا من منافذ وزارة الزراعة ومعارض أهلاً رمضان حيث سجلت:

• اللحم البلدي الكندوز: من 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو

• عرق الفلتو البلدي: نحو 430 جنيهًا للكيلو

• اللحوم الضأن البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

• اللحم الجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو

• الكبدة البلدي: من 350 إلى 400 جنيهًا للكيلو

• الكبدة الضأن: نحو 320 جنيهًا للكيلو.