قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ شمال سيناء لوفد سويدي فنلندي: لدينا أطقم طبية متخصصة لتقديم الخدمة لمصابي غزة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة الكامل لتقديم الدعم الطبي واللوجيستي لمصابي قطاع غزة عبر معبر رفح والمعابر الأخرى المخصصة للمساعدات.

معبر رفح لعبور الأفراد والمعابر الأخرى للمساعدات

أوضح المحافظ أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد، فيما يُستخدم معبرا العوجة وكرم أبو سالم لعبور المساعدات والبضائع، مشيرًا إلى أن عمليات العبور تتم وفق تصاريح رسمية من وزارة الخارجية لضمان التنظيم والانضباط.

تجهيزات طبية واجتماعية متكاملة

وأشار اللواء خالد مجاور إلى وجود فرق اجتماعية تابعة للصليب الأحمر توفر الأغذية، بالإضافة إلى تجهيزات طبية تشمل التطعيمات والفحوصات الشاملة.
وأضاف أن الفرق الطبية تراجع التاريخ المرضي للحالات وتقارنه بالوضع الصحي الراهن لتحديد المستشفى الأنسب لكل حالة، سواء داخل نطاق محافظة شمال سيناء أو خارجها.

دعم غذائي ولوجيستي للقادمين والعبورين

أكد المحافظ أنه تم تجهيز مطبخ لتوفير وجبات للعبورين من مصر إلى غزة، وكذلك للقادمين إلى الأراضي المصرية، لضمان تقديم الخدمة الكاملة لكل الحالات.

تنظيم الإجلاء عبر ثلاث مراحل

أوضح اللواء مجاور أن عمليات الإجلاء تتم عبر ثلاث مراحل تبدأ بفرز طبي تنفذه الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع توفير سيارات إسعاف إضافية وأطقم طبية متخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لضمان وصول كل حالة إلى الرعاية المناسبة بسرعة وأمان.

اللواء خالد مجاور كرم أبو سالم لعبور المساعدات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من مشاركة التأمين الصحي الشامل

نموذج مميز.. عرض التجربة المصرية للتأمين الصحي الشامل بمؤتمر في دبي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير التموين

بتكلفة 45 مليون جنيه..افتتاح أول مجزر يضم وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات

الدكتور احمد السبكي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد لقاءات رفيعة المستوى مع "هيئة صحة دبي"

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد