محافظ شمال سيناء لوفد سويدي فنلندي: لدينا أطقم طبية متخصصة لتقديم الخدمة لمصابي غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة الكامل لتقديم الدعم الطبي واللوجيستي لمصابي قطاع غزة عبر معبر رفح والمعابر الأخرى المخصصة للمساعدات.

معبر رفح لعبور الأفراد والمعابر الأخرى للمساعدات

أوضح المحافظ أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد، فيما يُستخدم معبرا العوجة وكرم أبو سالم لعبور المساعدات والبضائع، مشيرًا إلى أن عمليات العبور تتم وفق تصاريح رسمية من وزارة الخارجية لضمان التنظيم والانضباط.

تجهيزات طبية واجتماعية متكاملة

وأشار اللواء خالد مجاور إلى وجود فرق اجتماعية تابعة للصليب الأحمر توفر الأغذية، بالإضافة إلى تجهيزات طبية تشمل التطعيمات والفحوصات الشاملة.

وأضاف أن الفرق الطبية تراجع التاريخ المرضي للحالات وتقارنه بالوضع الصحي الراهن لتحديد المستشفى الأنسب لكل حالة، سواء داخل نطاق محافظة شمال سيناء أو خارجها.

دعم غذائي ولوجيستي للقادمين والعبورين

أكد المحافظ أنه تم تجهيز مطبخ لتوفير وجبات للعبورين من مصر إلى غزة، وكذلك للقادمين إلى الأراضي المصرية، لضمان تقديم الخدمة الكاملة لكل الحالات.

تنظيم الإجلاء عبر ثلاث مراحل

أوضح اللواء مجاور أن عمليات الإجلاء تتم عبر ثلاث مراحل تبدأ بفرز طبي تنفذه الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع توفير سيارات إسعاف إضافية وأطقم طبية متخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لضمان وصول كل حالة إلى الرعاية المناسبة بسرعة وأمان.