قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر عن زيارة إمام عاشور لابنة أقدم عامل بنادي الزمالك: معدن أصيل

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

علق الإعلامي سيف زاهر علي زيارة نجم الأهلي أمام عاشور إلي ابنة عم رافت أقدم عامل في نادي الزمالك بعد خضوع ابنته إلى عميلة جراحية.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك :  مشهد محترم و هي دي المشاهد اللي محتاجين نشوفها موقف إنساني في غاية الروعة تأكد على معدن امام عاشور الأصيل .

وتضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدى البلد، فإن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مع التأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.

وبحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن الموعد المرجح لعودة عاشور للمشاركة الرسمية سيكون في الجولة الثالثة أو الرابعة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو
يواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.

امام عاشور حاله امام عاشور سيف زاهر تصريحات سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية

قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

جهاز Lenovo Idea Tab 5G

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

هاتف Realme P4 Pro

Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

بالصور

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد