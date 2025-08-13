سيف زاهر عن زيارة إمام عاشور لابنة أقدم عامل بنادي الزمالك: معدن أصيل

علق الإعلامي سيف زاهر علي زيارة نجم الأهلي أمام عاشور إلي ابنة عم رافت أقدم عامل في نادي الزمالك بعد خضوع ابنته إلى عميلة جراحية.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك : مشهد محترم و هي دي المشاهد اللي محتاجين نشوفها موقف إنساني في غاية الروعة تأكد على معدن امام عاشور الأصيل .

وتضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدى البلد، فإن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مع التأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.

وبحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن الموعد المرجح لعودة عاشور للمشاركة الرسمية سيكون في الجولة الثالثة أو الرابعة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الأهلي فريق فاركو يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.