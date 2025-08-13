قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

أكد الإعلامي جمال الغندور أن لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، أنهى برنامج التأهيل الطبي بنجاح، وأصبح في كامل الجاهزية للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية. وأوضح أن عاشور تخطى مرحلة العلاج بشكل كامل، وبات لائقًا بدنيًا وفنيًا لخوض المباريات مع الفريق الأحمر.

قرار فني للحفاظ على اللاعب

رغم الجاهزية الكاملة للاعب، أشار الغندور إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتجه لاتخاذ قرار بإراحته من مواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح أن القرار يأتي بدافع الحرص على سلامته ومنحه فترة أطول من التدريبات الجماعية قبل العودة الرسمية للمباريات، بما يضمن استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية.

استراتيجية العودة التدريجية

وفقًا للمصادر داخل النادي، يفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب أن تكون عودة إمام عاشور للمباريات بشكل تدريجي، لتجنب أي انتكاسة أو إصابة جديدة. ويرى الطاقم الفني أن منحه فرصة للتدرب لفترة أطول سيزيد من جاهزيته، خصوصًا أن اللاعب يعد عنصرًا أساسيًا في خط الوسط ويعتمد عليه الفريق في صناعة الفارق بالمباريات القوية.

التحضير لمواجهة غزل المحلة

أضاف الغندور أن غياب عاشور عن مباراة فاركو لن يؤثر على خطط الأهلي، خاصة أن الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوع بسبب عدم خوضه مباريات الجولة الثالثة. هذه الراحة ستسمح بتهيئة اللاعب بشكل مثالي للعودة أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري، حيث يتوقع أن يقدم مستوى قوي ويكون جاهزًا بنسبة 100%.

خطة الأهلي للموسم

يأتي هذا القرار في إطار سياسة الأهلي هذا الموسم بالاعتماد على إدارة الأحمال البدنية للاعبين، وتجنب الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة قبل استكمال جاهزيتهم التامة، لضمان استمرارهم طوال الموسم بأعلى مستوى ممكن.

الاهلي امام عاشور صفقات الاهلي اخبار الرياضة فاركو دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر «الإفتاء» لبحث صناعة المفتي الرشيد بعصر الذكاء الاصطناعي|صور

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

بالصور

بالعسل والبابونج والليمون.. 6 وصفات منزلية لتفتيح الشعر طبيعيًا

وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر
وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر
وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر

لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟

الحوثي
الحوثي
الحوثي

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد