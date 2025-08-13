استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا

أكد الإعلامي جمال الغندور أن لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، أنهى برنامج التأهيل الطبي بنجاح، وأصبح في كامل الجاهزية للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية. وأوضح أن عاشور تخطى مرحلة العلاج بشكل كامل، وبات لائقًا بدنيًا وفنيًا لخوض المباريات مع الفريق الأحمر.

قرار فني للحفاظ على اللاعب

رغم الجاهزية الكاملة للاعب، أشار الغندور إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتجه لاتخاذ قرار بإراحته من مواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح أن القرار يأتي بدافع الحرص على سلامته ومنحه فترة أطول من التدريبات الجماعية قبل العودة الرسمية للمباريات، بما يضمن استعادة أفضل مستوياته الفنية والبدنية.

استراتيجية العودة التدريجية

وفقًا للمصادر داخل النادي، يفضل الجهاز الفني بقيادة المدرب أن تكون عودة إمام عاشور للمباريات بشكل تدريجي، لتجنب أي انتكاسة أو إصابة جديدة. ويرى الطاقم الفني أن منحه فرصة للتدرب لفترة أطول سيزيد من جاهزيته، خصوصًا أن اللاعب يعد عنصرًا أساسيًا في خط الوسط ويعتمد عليه الفريق في صناعة الفارق بالمباريات القوية.

التحضير لمواجهة غزل المحلة

أضاف الغندور أن غياب عاشور عن مباراة فاركو لن يؤثر على خطط الأهلي، خاصة أن الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوع بسبب عدم خوضه مباريات الجولة الثالثة. هذه الراحة ستسمح بتهيئة اللاعب بشكل مثالي للعودة أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري، حيث يتوقع أن يقدم مستوى قوي ويكون جاهزًا بنسبة 100%.

خطة الأهلي للموسم

يأتي هذا القرار في إطار سياسة الأهلي هذا الموسم بالاعتماد على إدارة الأحمال البدنية للاعبين، وتجنب الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة قبل استكمال جاهزيتهم التامة، لضمان استمرارهم طوال الموسم بأعلى مستوى ممكن.