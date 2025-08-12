سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن صفقة مروان عطية للأهلي

كشف الاعلامي سيف زاهر عن مفاجأة بشأن صفقة مروان عطية للنادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر : وقت صفقة مروان عطية للأهلي اللاعب كان عنده عروض أعلى ماليا و مش عرض من نادي الزمالك.

و تابع: اللاعب كان عنده عرض مادي أضعاف مرتبه في الأهلي ولكن لما دخل الأهلي في الصفقة انتهت القصة.

يذكر ان كشفت قناة النادي الأهلي عن تطورات الحالة الطبية للاعب خط الوسط مروان عطية، مشيرة إلى اقتراب عودته للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأول، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

برنامج تأهيلي بعد جراحة الفتاق

وكان مروان عطية قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية بسبب إصابته بالفتاق، وهو ما تسبب في غيابه عن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك معسكر الإعداد في تونس.

وبدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة للعودة إلى التدريبات الجماعية قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

اختبار طبي لتحديد جاهزيته



وأوضحت قناة الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار طبي جديد، سيتحدد بناءً عليه مدة استمراره في التأهيل، وكذلك فرصته في اللحاق بالمباريات المقبلة، قبل انطلاقة الموسم الرسمي.