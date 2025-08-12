سيف زاهر: الأهلي يرغب في التجديد لــ امام عاشور 5 مواسم.. تفاصيل

كشف الاعلامي سيف زاهر عن رغبة النادي الاهلي في التجديد لنجم الفريق أمام عاشور 5 مواسم مع تعديل القيمة المالية ليتساوي مع أكبر فئة في الفريق.

و كتب سيف زاهر عبر فيسبوك:الأهلي يرغب في التجديد لــ امام عاشور ليكون العقد 4 أو 5 مواسم مع تعديل القيمة المالية ليتساوي مع أكبر فئة في الفريق.



علي الجانب الاخر تضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدي البلد، أن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

الأهلي سيواجه فاركو يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.