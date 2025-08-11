موقف امام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام فاركو

تضاءلت فرص إمام عاشور، نجم خط وسط الأهلي، في اللحاق بمباراة فريقه أمام فاركو المقررة الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وحسبما علم صدي البلد، أن اللاعب أنهى معظم مراحل برنامجه التأهيلي، ويتبقى له الجزء الأخير قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو لن يتعجل الدفع به إلا بعد التأكد من جاهزيته الكاملة.

عودة متوقعة لامام عاشور بين الجولة الثالثة والرابعة

بحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإن الموعد المرجح لعودة عاشور للمشاركة الرسمية سيكون مع الجولة الثالثة أو الرابعة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

الأهلي سيواجه فاركو يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت.