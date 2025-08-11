فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة، في بداية مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بجانب بعض الجوانب البدنية الأخرى، وفقرة خفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.