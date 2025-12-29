قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يشارك في فعاليات القمة العالمية للرياضة بدبي

عبدالله هشام

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات القمة العالمية للرياضة، التي استضافتها مدينة جميرا بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقام خلال الفترة من 29 الى 30 ديسمير الجاري، بمشاركة واسعة من قادة الرياضة وصنّاع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

وتُقام القمة تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة»، برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتهدف إلى مناقشة مستقبل الرياضة عالميًا، وتعزيز دورها كأداة للتنمية المستدامة، وبحث آفاق التعاون الدولي في مجالات الإدارة والحوكمة والاستثمار الرياضي والابتكار.
 

وشهدت القمة حضور ومشاركة عدد من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، من بينهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، إلى جانب نخبة من نجوم الرياضة وصنّاع القرار، أبرزهم نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي، أنس جابر بطلة التنس التونسية، رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم البرازيلية، باولو مالديني أسطورة الكرة الإيطالية، حبيب نورمحمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة، ماني باكياو أسطورة الملاكمة، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونخبة من نجوم وابطال الرياضة المصرية، الى جانب عدد من رؤساء الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.

وخلال مشاركته في فعاليات القمة، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الرياضة كقوة ناعمة فاعلة تسهم في تعزيز التقارب بين الشعوب وترسيخ قيم السلام والتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الرياضية بشكل شامل، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الرياضة التنافسية والرياضة المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف بناء منظومة رياضية حديثة ومستدامة، تقوم على تطوير الكوادر البشرية، وتحديث آليات الإدارة الرياضية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق التميز ورفع تنافسية الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
 

كما أكد الدكتور أشرف صبحي أن «القمة العالمية للرياضة هي فكرة ذكية لها فوائد كبيرة»، موضحًا أنها تمثل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين القيادات الرياضية العالمية، وبحث سبل تطوير الرياضة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الرياضية.

وتُعد القمة العالمية للرياضة منصة دولية رفيعة المستوى تجمع صناع القرار والخبراء والنجوم الرياضيين، وتشمل جلسات حوارية وورش عمل تناقش قضايا استراتيجية، من بينها مستقبل كرة القدم، والاستثمار الرياضي، وتكنولوجيا الرياضة، وتمكين المرأة، ودور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

