وزير الرياضة: كل الدعم لمنتخب مصر والجماهير تقف خلف الفراعنة في أمم إفريقيا

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام منتخب زيمبابوي، مؤكدًا أن الشارع الرياضي المصري بالكامل يساند المنتخب في هذه المرحلة المهمة.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح وزير الرياضة أن الأندية ومراكز الشباب حرصت على توفير شاشات عرض لمتابعة مباراة المنتخب، في مشهد يعكس حالة الالتفاف الجماهيري حول الفراعنة، ودعمهم في بداية البطولة القارية.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية قدمت دعمها للدكتور حسن مصطفى من أجل الفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها في المحافل الرياضية الدولية.

وفي سياق متصل، حرص وزير الشباب والرياضة على مؤازرة المنتخب الوطني قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في البطولة، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث التقى بالجهاز الفني واللاعبين واطمأن على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأكد الوزير ثقته الكاملة في قدرات لاعبي المنتخب على الظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ الكرة المصرية، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف المنتخب، مطالبًا اللاعبين بالتحلي بالروح القتالية والانضباط وبذل أقصى جهد من أجل إسعاد الجماهير.

ومن جانبه، ثمّن المهندس هاني أبو ريدة زيارة وزير الشباب والرياضة للمنتخب قبل السفر، مؤكدًا أنها تمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين وتعكس حجم الدعم الرسمي الذي يحظى به المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى المغرب خلال الساعات المقبلة، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على اللقب.