وزارة الرياضة تشكّل لجنة لمتابعة وفاة اللاعب يوسف عبد الملك

أكدت وزارة الشباب والرياضة، احترامها للمواثيق الدولية وأنه يجري التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الاتحاد، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة والمواثيق الدولية.

كما تفيد الوزارة بأنه، يجرى حاليًا استلام أوراق القضية محل الواقعة، والمحالة من النيابة العامة للوقوف على طبيعة المخالفات الواردة بها، واتخاذ ما يلزم حيالها وحيال تلافيها مستقبلا.

وتتقدم وزارة الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الإبن البطل الشهيد يوسف محمد عبد الملك سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعا وأهله وذويه الصبر والسلوان.