أخبار العالم

تسريب معلومات 3,5مليون شخص.. هجوم سيبراني على وزارة الرياضة الفرنسية

فرنسا
فرنسا
محمود نوفل


أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية تسريب معلومات 3,5 مليون شخص جراء هجوم سيبراني ، مشيرة إلى أن الهجوم السيبراني هذا هو الثاني خلال أيام بعد آخر تعرضت له الداخلية.

وفي وقت سابق ؛ كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز،  أن وزارة الداخلية تعرضت لهجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، أسفر عن الوصول إلى عشرات الملفات السرية، مؤكدًا أن الهجوم كان خطيرًا ويستهدف بيانات حساسة للغاية.

وذكر نونيز في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: “نتحدث هنا عن ملايين البيانات، لقد تعرضنا لاختراق نفذه فرد أو مجموعة من الأفراد، تمكنوا من الوصول إلى أنظمة معلوماتنا عبر حسابات البريد الإلكتروني للوزارة، واستخرجوا كلمات المرور”.

ولفت الوزير إلى أن عشرات الملفات السرية، من بينها ملفات السوابق الجنائية (TAJ) وملفات الأشخاص المطلوبين (FPR)، تم الوصول إليها خلال الهجوم، مؤكداً أن التحقيقات جارية لتحديد الحجم الفعلي للاختراق والبيانات المستخرجة، وأوضح نونيز أن حتى الآن تم استخراج بضع عشرات من الملفات من النظام.

كما  أشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية أن تكون البيانات المستهدفة أكبر مما تم تحديده حتى الآن.

يُذكر أن قراصنة إلكترونيين ادعوا الجمعة الماضي أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات 16.4 مليون مواطن فرنسي موجودة في ملفات الشرطة، ما دفع الوزارة لفتح تحقيق عاجل لتقييم أثر الاختراق وتأمين أنظمة المعلومات.

