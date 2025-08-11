سيف زاهر يوضح رد الشناوي على ما يتم تداوله عن أزمته مع الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة الأزمة بين النادي الأهلي وحارس المرمى محمد الشناوي.

وقال سيف زاهر عبر فيسبوك: “بعد التواصل مع محمد الشناوي قالي انا مجدد في النادي الأهلي ووقت ما جالي عروض كبيرة في الخليج تقريباً بمقابل مادي 5 أو 6 أضعاف مقولتش لحد يتكلم أو يقول اني رفضت.. انا تحت أمر الأهلي ولو النادي قرر يبيع المتبقي من عقدي معنديش مشكله وكل الكلام المنتشر غير صحيح”.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات غدا بعد راحة سلبية أستمرت 24 ساعة .

وسيبدأ الفريق الأحمر الإستعدادا الجدي لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري

وتعادل الفريق الأحمر 2-2 مع مودرن سبورت، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.