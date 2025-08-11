استبعاد نجم باريس سان جيرمان من مباراة السوبر الأوروبي

قرر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، استبعاد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من قائمته لمواجهة توتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن الإدارة الباريسية تدفع باتجاه رحيل دوناروما، بينما أوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن اللاعب لن يمدد عقده، مع احتمالية رحيله هذا الصيف أو في الصيف المقبل، وسط اهتمام من تشيلسي ومانشستر يونايتد دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

ويُرجّح أن تكون وجهة الحارس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيعتمد المدرب لويس إنريكي في السوبر الأوروبي على الحارس الجديد لوكاس شوفالييه، المنضم من ليل بعقد حتى يونيو 2030، والذي سيرتدي القميص رقم 30.

واختتمت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان حدد قيمة التخلي عن حارس مرماه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حيث تتراوح بين 20 و30 مليون يورو، وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.