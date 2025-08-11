قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استبعاد نجم باريس سان جيرمان من مباراة السوبر الأوروبي

قرر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، استبعاد الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما من قائمته لمواجهة توتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن الإدارة الباريسية تدفع باتجاه رحيل دوناروما، بينما أوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن اللاعب لن يمدد عقده، مع احتمالية رحيله هذا الصيف أو في الصيف المقبل، وسط اهتمام من تشيلسي ومانشستر يونايتد دون تقديم عروض رسمية حتى الآن.

ويُرجّح أن تكون وجهة الحارس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيعتمد المدرب لويس إنريكي في السوبر الأوروبي على الحارس الجديد لوكاس شوفالييه، المنضم من ليل بعقد حتى يونيو 2030، والذي سيرتدي القميص رقم 30.

واختتمت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان حدد قيمة التخلي عن حارس مرماه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حيث تتراوح بين 20 و30 مليون يورو، وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ظام غذائي يرفع معدل الحرق ويقضي على الدهون العنيدة بطريقة طبيعية
مصر والتشيك
القلق
مصر أمام التشيك
