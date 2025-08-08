باريس سان جيرمان يقترب من ضم المدافع الأوكراني زابارني حتى 2030

يضع نادي باريس سان جيرمان اللمسات الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني، لاعب بورنموث الإنجليزي، في إطار تدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد. ووفقًا لمراسل شبكة "فوت ميركاتو"، توصل النادي الباريسي لاتفاق كامل مع بورنموث، على أن يوقع اللاعب عقدًا يمتد لمدة خمس سنوات حتى صيف 2030.

الصفقة، التي من المنتظر أن تكلف خزينة سان جيرمان 66 مليون يورو شاملة الحوافز الإضافية، ستشهد انتقال زابارني إلى باريس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للإعلان الرسمي. وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن اللاعب سيصل إلى العاصمة الفرنسية قبل مباراة السوبر الأوروبي.

من جهته، يسابق نادي بورنموث الزمن لتعويض رحيل مدافعه، حيث دخل في مفاوضات جادة مع بافودي دياكيتي، مدافع ليل الفرنسي، من أجل سد الفجوة الدفاعية التي سيتركها زابارني.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض مباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إيطاليا، وسط توقعات بأن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل المواجهة المرتقبة. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة النادي الفرنسي لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب ذوي إمكانيات عالية، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.