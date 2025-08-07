باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر

فرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نفسه كأكثر الأندية تمثيلًا في القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية 2025، بعدما ضمّت قائمة المرشحين تسعة لاعبين من صفوفه، ليعتلي بذلك صدارة الأندية المشاركة في السباق الفردي الأهم في عالم كرة القدم.

9 أسماء من باريس.. حضور لافت في قائمة «البالون دور»

وضمت قائمة المرشحين من الفريق الباريسي كلًا من:

أشرف حكيمي، عثمان ديمبيلي، جيانلويجي دوناروما، نونو مينديز، فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيز، ديزري دوي، وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ويعكس هذا التمثيل الواسع حجم التأثير الكبير لباريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بلوغه نهائي كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي أقيمت بمشاركة 32 فريقًا مطلع الصيف الحالي.

كما شمل التقدير الكبير للنادي الفرنسي تواجد مدربه الإسباني لويس إنريكي في قائمة المرشحين لأفضل مدرب في العالم، إلى جانب اختيار النادي ضمن قائمة أفضل فريق خلال العام الجاري.

قائمة أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2025

تضمنت القائمة الأولية عددًا كبيرًا من الأسماء اللامعة في سماء الكرة العالمية، أبرزهم:

محمد صلاح (ليفربول)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

هاري كين (بايرن ميونخ)

كول بالمر (تشيلسي)

هالاند (مانشستر سيتي)

لامين يامال، بيدري، رافينيا (برشلونة)

ديكلان رايس، فيكتور جيوكريس (آرسنال)

لاوتارو مارتينيز، دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي (ريال مدريد)

فيرجيل فان دايك، ماك أليستر، فلوريان فيرتز (ليفربول)

مايكل أوليز (بايرن ميونخ)

ماكتوميناي (نابولي)

سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

تتجه الأنظار إلى حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، والمقرر إقامته في 22 سبتمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، حيث سيتم أيضًا الكشف عن:

أفضل لاعبة في العالم

أفضل لاعب شاب (جائزة كوبا)

أفضل حارس مرمى (جائزة ليف ياشين)

أفضل مهاجم (جائزة جيرد مولر)