قبل الإعلان الرسمي .. سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في آخر 10 سنوات

مع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، تزداد وتيرة الاهتمام بين عشاق كرة القدم، في انتظار معرفة من سينضم لقائمة الأساطير المتوجين بالجائزة الفردية الأهم في عالم اللعبة.

وفي ظل هذه الأجواء، نستعرض سجل الفائزين بجائزة البالون دور خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت تنافسًا قويًا بين كبار النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

هيمنة ميسي.. وصراع دائم مع رونالدو

فرض الأرجنتيني ليونيل ميسي هيمنته على الجائزة خلال العقد الأخير، بعدما توج بها أربع مرات في أعوام:

2015، 2019، 2021، و2023، ليعزز رقمه القياسي التاريخي بـ 8 كرات ذهبية، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة.

في المقابل، حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية مرتين متتاليتين في 2016 و2017، ليصل رصيده إلى 5 كرات ذهبية.

عام 2018 شهد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، إلى جانب أدائه اللافت مع ريال مدريد.

أما عام 2020، فقد تم إلغاء الجائزة بسبب تداعيات جائحة كورونا، رغم أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان الأقرب لحصدها بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ.

وفي عام 2022، فاز الفرنسي كريم بنزيما بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسمه الذهبي مع ريال مدريد، قبل انتقاله لاحقًا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

الموعد المنتظر لإعلان الفائز في نسخة 2025

تعلن مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الخميس، القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

أما اسم الفائز، فسيُكشف عنه رسميًا يوم 22 سبتمبر المقبل، خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور عالمي رفيع المستوى.

ويشهد الحفل كذلك توزيع عدة جوائز فردية أخرى، من بينها:

أفضل لاعبة في العالم

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى

جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم