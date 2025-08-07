قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
معاه سلاح وحشيش.. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديد| فيديو
مصطفى بكري: مخطط التحريض ضد مصر والأردن يجري بتنسيق إخواني بالخارج لضرب الاستقرار
مصطفى بكري منفعلا: مصر يمكنها سحق أي عدو لو فكر بالمساس بأمنها أو حدودها
جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي
صلاح ينافس.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل الإعلان الرسمي .. سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في آخر 10 سنوات

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
حمزة شعيب

 

مع اقتراب موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، تزداد وتيرة الاهتمام بين عشاق كرة القدم، في انتظار معرفة من سينضم لقائمة الأساطير المتوجين بالجائزة الفردية الأهم في عالم اللعبة.

وفي ظل هذه الأجواء، نستعرض سجل الفائزين بجائزة البالون دور خلال السنوات العشر الماضية، والتي شهدت تنافسًا قويًا بين كبار النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

هيمنة ميسي.. وصراع دائم مع رونالدو

فرض الأرجنتيني ليونيل ميسي هيمنته على الجائزة خلال العقد الأخير، بعدما توج بها أربع مرات في أعوام:
2015، 2019، 2021، و2023، ليعزز رقمه القياسي التاريخي بـ 8 كرات ذهبية، كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة.

في المقابل، حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية مرتين متتاليتين في 2016 و2017، ليصل رصيده إلى 5 كرات ذهبية.

 

عام 2018 شهد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، إلى جانب أدائه اللافت مع ريال مدريد.

أما عام 2020، فقد تم إلغاء الجائزة بسبب تداعيات جائحة كورونا، رغم أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان الأقرب لحصدها بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونيخ.

وفي عام 2022، فاز الفرنسي كريم بنزيما بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعد موسمه الذهبي مع ريال مدريد، قبل انتقاله لاحقًا إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

الموعد المنتظر لإعلان الفائز في نسخة 2025

تعلن مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الخميس، القائمة النهائية التي تضم 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

أما اسم الفائز، فسيُكشف عنه رسميًا يوم 22 سبتمبر المقبل، خلال حفل يقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور عالمي رفيع المستوى.

ويشهد الحفل كذلك توزيع عدة جوائز فردية أخرى، من بينها:

أفضل لاعبة في العالم

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب

جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى

جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم

محمد صلاح الكرة الذهبية ميسي رونالدو

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة

