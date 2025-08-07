صراع سعودي إنجليزي على ضم يوان ويسا.. النصر يدخل بقوة على خط التفاوض

دخل نادي النصر السعودي بقوة على خط المفاوضات لضم النجم الكونغولي يوان ويسا، مهاجم فريق برينتفورد الإنجليزي، في ظل رغبة واضحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

عرض رسمي من نيوكاسل.. وبرينتفورد يرفض

وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نيوكاسل يونايتد كان أول من تحرك بشكل رسمي، حيث قدم عرضًا بلغت قيمته 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت محتملة، إلا أن إدارة برينتفورد رفضت العرض، معتبرة أن القيمة المالية لا توازي طموحات النادي.

من جانبه، أبدى نادي النصر استعداده الكامل لتقديم عرض مالي يُلبي متطلبات برينتفورد من أجل الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي.

ويجري النادي السعودي في الوقت الحالي محادثات مكثفة مع ممثلي اللاعب لدراسة سبل إقناعه بالانتقال إلى دوري روشن، رغم ارتباطه القوي بالملاعب الأوروبية.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن ويسا لا يرغب في تمديد عقده مع برينتفورد، والذي ينتهي في صيف 2026، مع وجود بند يسمح للنادي بتمديده لموسم إضافي.

ورفض اللاعب مناقشة أي عرض لتجديد عقده، ما يعزز من فرص رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل ويسا الضغط على إدارة ناديه، بهدف تسريع خروجه خلال الميركاتو، وسبق أن عاد لتدريبات الفريق الإنجليزي مع إبلاغ المسؤولين برغبته في خوض تحدٍ جديد، خصوصًا بعد اهتمام نيوكاسل به، حيث يطمح في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجذب ويسا أنظار عدة أندية أوروبية وسعودية بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي 2024-2025، حيث سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعله هدفًا للعديد من الفرق الباحثة عن مهاجم حاسم وفعّال.