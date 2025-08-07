قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين

قرر نادي الزمالك في خطوة تعكس رغبة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في تطوير العمل الإعلامي، إطلاق راديو (صوت الزمالك) أونلاين من أجل تقديم خدمة إعلامية جديدة في خطوة تعكس رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تطوير العمل الإعلامي بالنادي الزمالك في جميع أنحاء العالم.

حيث يمكن لجماهير الزمالك متابعة أخبار النادي وكل ما يتعلق به بشكل مباشر من خلال منصات راديو الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات الآتية فيسبوك، تيك توك, يوتيوب وإنستجرام (صوت الزمالك - Sout El Zamalek).

وسيكون راديو (صوت الزمالك) نافذة أساسية للتواصل مع جماهير القلعة البيضاء في كل مكان بالعالم، إلى جانب الاستفادة من هذه الخطوة الرائدة على مستوي الأندية في مصر والشرق الأوسط لتأكيد الدور الإعلامي الذي يقوم به النادي في توعية الجماهير وترسيخ الانتماء للنادي وفق القواعد الإعلامية المتعارف عليها .