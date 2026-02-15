قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
أثار غضب الأمريكيين من «ترامب»| «أوباما» يُعلّق على فيديو عنصري مُسيء له ولزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«الحبال»: توجيهات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية تعكس انحياز الدولة للمواطن في توقيت دقيق

تامر الحبال
تامر الحبال

أشاد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد وإعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن إدراك عميق لطبيعة المرحلة الاقتصادية واحتياجات المواطنين.
وقال الحبال إن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسر البسيطة بأن الدولة حاضرة وتتابع تفاصيل المشهد المعيشي، وتسعى إلى تخفيف الضغوط عن كاهلهم عبر إجراءات عملية وسريعة، وليست مجرد وعود نظرية.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تعكس استمرار تبني الدولة لسياسات تستند إلى البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع خطط الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد دومًا أن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية.

وأضاف أن التعجيل بإعلان الحزمة وتنفيذها قبل حلول الشهر المبارك يحمل دلالات إنسانية واضحة، ويعكس حسًا وطنيًا بالمسؤولية تجاه الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تلقي بظلالها على مختلف الدول.
وأكد الحبال أن الدولة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على التحرك بمرونة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا، سواء عبر برامج الدعم النقدي أو التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية أو المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن توجيهات الرئيس تمثل امتدادًا لنهج واضح يقوم على تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأشار الحبال  إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس إرادة حقيقية لاستمرار مسار التنمية مع الحفاظ على البعد الإنساني والاجتماعي، بما يعزز استقرار المجتمع ويدعم تماسكه في مواجهة التحديات.

تامر الحبال البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

طقس

طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد