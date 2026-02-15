قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الدكتور مفيد شهاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي
الأمين العام للأمم المتحدة: الاتحاد الأفريقي منارة للتعددية في عالم يعج بالانقسام
3 مواجهات محتملة للزمالك والمصري في دور ربع نهائي الكونفيدرالية
محمود فتح الله يكشف سر فوز الزمالك على كايزر تشيفز
ترامب ونتنياهو يرفعان الضغط على إيران وسط مفاوضات نووية متوترة
رئيس "إيرباص" بالشرق الأوسط لـ صدى البلد: طائرة A350 تعزز دور مصر كحلقة وصل عالمية
علي جمعة يوضح ما ينبغى فعله أمام رحمة الله وفضله علينا مهما كثرت ذنوبنا
إغلاق حكومي جزئي بالولايات المتحدة يضغط على قطاع السفر ويهدد باضطرابات تشغيلية محدودة
قبل فتح باب التقديم غداً .. شروط إعارات المعلمين 2026
الرئيس السيسي: 300 مليون دولار ميزانية برامج النيباد وإطلاق مبادرات تمويل بـ500 مليار دولار
احذر إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء
بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وجبات وسكن ملائم.. كيف حفظ القانون حقوق الموظفين في المناطق النائية ؟

أميرة خلف

حرص قانون العمل الجديد على حماية حقوق الموظفين العاملين في المناطق التي تتطلب ظروفًا استثنائية، بما في ذلك توفير السكن ووجبات مناسبة، لضمان استقرارهم وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يتوافق مع أحكام القانون . 

وطبقا لقانون العمل الجديد، على من يستخدم عمالاً فى المنـاطق البعيـدة عـن العمـران أن يـوفر لهـم التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتـزوجين على نفقته الخاصة .

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ، ومع منظمات أصـحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران ، واشـتراطات ومواصفات المساكن ، و تعيين أصناف الطعام والكميات التى تقدم منها لكـل عامـل ، وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها .


و يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة فى الفقرة الثالثة من هـذه المـادة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفـوض العمـالي فى حالة عدم وجودها ، بشرط أن يعتمد من الجهـة الإداريـة المختـصة ، ويحظـر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى .


كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

قانون العمل الجديد موظفين المناطق النائية بدلات حوافز

