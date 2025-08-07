برشلونة يسحب شارة القيادة من تير شتيجن مؤقتًا بعد خلاف طبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، في بيان رسمي، سحب شارة قيادة الفريق الأول مؤقتًا من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، على خلفية أزمة تأديبية نشبت مؤخرًا بينه وبين إدارة النادي والجهاز الفني.

ويأتي هذا القرار في أعقاب رفض تير شتيجن التوقيع على التقرير الطبي المتعلق بانسحابه من المشاركة في إحدى المباريات، وهو ما اعتبره النادي تجاوزًا استدعى فتح تحقيق داخلي واتخاذ إجراء مؤقت بسحب شارة القيادة لحين البت في الملف التأديبي.

وأوضح البيان أن القرار تم بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، بصفته القائد الثاني للفريق، سيتولى مهام القيادة في الفترة الحالية، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الحارس الدولي والنادي الكتالوني بعد مغادرة تير شتيجن المفاجئة لمقر تدريبات الفريق في المدينة الرياضية، قبل ساعات فقط من صدور البيان، في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وأكد برشلونة في ختام بيانه أن الإجراء المتخذ بحق تير شتيجن لا يزال مؤقتًا، وسيظل ساريًا إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن نتائج التحقيق الداخلي الجاري.