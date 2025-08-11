عدلي القيعي يكشف حقيقة الأزمة بين الأهلي ومحمد الشناوي

علق عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، على ما يتم تداوله بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، بعد جلوسه على دكة البدلاء، في المباراة الأولى بالدوري أمام مودرن سبورت.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: “محمد الشناوي الراجل لآخر وقت بيدي تعليمات وواقف، والرد في الملعب".

وتابع: “الناس دي عايزة توصل حاجة، هي حرب علينا ننتبه ليها”.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات غدا بعد راحة سلبية أستمرت 24 ساعة .

وسيبدأ الفريق الأحمر الإستعدادا الجدي لمواجهة فاركو المقرر لها الجمعه المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري

وتعادل الفريق الأحمر 2-2 مع مودرن سبورت، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.