المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع لاعب فرنسي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، عن تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان كارسنتي بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي فيديو، عبر «فيسبوك»، وكتب: “من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد، نجم فرنسي يضيء سماء مدينة النسور”.

وأضاف: “نرحب معًا بلاعبنا الشاب كيليان كارسنتي”.

من جانب اخر، أسفرت قرعة دور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية ، عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي مع الفائز من مواجهة ولايتا ديتشا الأثيوبي والمصنف الثاني من الدوري الليبي.

وأُجريت قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني للبطولة اليوم، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين الفريقين في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تُلعب مباراة الإياب من 24 إلى 26 من نفس الشهر.

ويُنتظر أن تنطلق منافسات دور المجموعات بداية من 28 نوفمبر 2025.