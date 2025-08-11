غموض بالزمالك حول مشاركة أحمد ربيع في مباراة المقاولون

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف لاعب الزمالك أحمد ربيع من المشاركة أمام المقاولون العرب في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “غموض موقف أحمد ربيع من اللحاق بمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري ويواصل برنامجه التأهيلي في مران اليوم”.

ويخوض الزمالك مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية سريعة على اللاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه.