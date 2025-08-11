بيتجامل على طول في كل حاجة.. خالد يسخر من منتقدي الزمالك

رد الإعلامي خالد الغندور على منتقدي نادي الزمالك بأنه تتم مجاملته، مستنكرا القرارات والعقوبات الصارمة التي يتعرض لها الزمالك، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الصراحة الزمالك بيتجامل علي طول في كل حاجة و بيطلع الثالث وعليه ديون للاتحاد عشان عامل عقد واحد للاعبين و عليه ديون للإستاد و الباقي دافع و بينسحب بيتخصم منه ٦ نقاط عشان اللائحة بتقول كده و يتمنع من كاس النخبة عشان كهربا راح للمحاكم المدنية".

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من ثنائي الفارس الأبيض عمرو ناصر والبرازيلي خوان ألفينا قبل مباراة المقاولون العرب القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البلجيكي يانيك فيريرا، قرر ضم عمرو ناصر إلى قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وأضاف المصدر أن فيريرا سيتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بناءً على تقرير الجهاز الطبي ونتائج مشاركته في التدريبات خلال الساعات المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.