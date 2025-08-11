وزير الرياضة يدعم منتخب الناشئين أمام التشيك ببطولة العالم لليد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الحضور للصالة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة منتخب الناشئين لكرة اليد، أمام نظيره منتخب التشيك، في أولى مبارياته بالدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وحضر أيضًا في المقصورة الرئيسية للصالة، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وبعض من مسؤولي الاتحاد الدولي، بجانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 19 عامًا، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.