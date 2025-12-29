اكتشف عروض NVIDIA لموسم العطلات 2025.. أفضل أداء في السوق المصري

جاهز للترقية؟ عروض NVIDIA لموسم العطلات 2025 وصلت إلى مصر

يحلّ موسم العروض، وأجهزة الكمبيوتر المبنية على سلسلة GeForce RTX 50 جاهزة لنقل تجربتك إلى الجيل الجديد من المعالجة، مع مجموعة متنوعة من العروض المتاحة طوال الموسم في جمهورية مصر العربية.

سواء كنت تفضّل أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة، فإن الأجهزة المزودة بسلسلة GeForce RTX 50 تقدّم أداءً لا مثيل له في جميع المهام. ويعود ذلك إلى معمارية Blackwell الأحدث، التي توفر تحسينات قوية في كل التطبيقات والألعاب، والتي لا تجدها إلا في بطاقات NVIDIA GeForce.

سواء كنت لاعبًا يبحث عن أعلى أداء، أو صانع محتوى عالقًا بين التعديلات والرندر، أو حتى طالبًا أو عاملًا يبحث عن أدوات يمكن الاعتماد عليها لإنجاز المهام اليومية، سيجد الجميع ما يبحثون عنه، إذ إن أجهزة GeForce RTX 50 تلبي جميع الاحتياجات، ومع عروض الموسم، فهذا هو الوقت المثالي للتحديث.

يمكنها تشغيل أي لعبة بالشكل المطلوب

يكره كل لاعب مشاكل البطء أثناء اللعب، وهذا أمر لن يواجهه مع أجهزة الكمبيوتر المزوّدة ببطاقات سلسلة GeForce RTX 50. ومع أحدث المعماريات، يمكن للاعبين الاستمتاع بقفزة كبيرة في الأداء، خاصةً مع وجود تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل DLSS 4. فهذه التقنية تولّد المزيد من الإطارات في أشهر الألعاب المتاحة حاليًا، وتقدّم أداءً أفضل من أجهزة الكمبيوتر في نفس الفئة السعرية، مع الحفاظ على جودة الرسوميات بأعلى الإعدادات.

لا يعني الحصول على معدل إطارات عالٍ، وهو المفتاح للعبة سلسة وسريعة الاستجابة، أن يضحّي اللاعب بجودة الصورة. بطاقات NVIDIA GeForce RTX 50 تقدّم أعلى أداء مع الألعاب الأكثر ثِقَلًا من ناحية الرسوم، ولن يحتاج اللاعبون إلى التعديل في إعداداتهم؛ فقط يشغّلون اللعبة ويتمتعون برسومها المذهلة مع عناوين مثل Cyberpunk 2077 وKingdom Come: Deliverance II.

أما اللاعبون الذين يريدون الحفاظ على قدرتهم التنافسية في أحدث الألعاب، مثل Battlefield 6 وArc Raiders، فهم على بُعد نقرة واحدة من الحصول على الأفضلية التي يحتاجون إليها. تقنية NVIDIA Reflex تقلّل زمن استجابة النظام بالكامل بنسبة تصل إلى 59%، لتخفض وقت الاستجابة إلى أقل من 10 ميلي ثانية، مما يضمن للاعبي GeForce RTX أعلى مستويات الأداء في الألعاب التنافسية.

السرعة، والوضوح، واللعب سريع الاستجابة هي ما تقدّمه بطاقات GeForce RTX 50، إذ تأخذ تقنية Reflex تجربتك إلى أبعد الحدود مع ألعابك المفضلة، لتصبح أكثر دقة وسلاسة. سواء كنت تريد قنص الأعداء في Counter-Strike أو تحتاج إلى أسرع ردة فعل في الألعاب الأخرى، ستساعدك Reflex على التخلص من التأخر بين نقرتك وما يحدث على الشاشة، لتحصل على تجربة أدق وأكثر اعتمادية.

تتضمن عروض NVIDIA لموسم العروض لعام 2025 العديد من الصفقات الرائعة في مصر للاعبين، فلا تفوتوا هذه العروض المميزة المخصصة لهم:

لاب توب MSI Vector 16 HX AI، بطاقة GeForce RTX 5070 Ti 12GB، السعر بعد الخصم: 129,999 جنيه مصري في XPRS .

. لاب توب MSI Crosshair 16 HX AI، بطاقة GeForce RTX 5060 8GB، السعر بعد الخصم: 74,999 جنيه مصري في Sigma .

سهولة في الإبداع

لم يعد الأمر يقتصر على إنجاز المهام الإبداعية بسرعة فحسب، بل يتعلق بالحصول على أفضل أداء ممكن من كل أداة تستخدمها، وهذا بالضبط ما تقدمه لك أجهزة GeForce RTX 50. فهي تدعم أكثر من 130 تطبيقًا إبداعيًا، مما يجعل المعالجة والرندر والتعديل أسهل وأسرع وأكثر ذكاءً بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل مباشرة على جهازك دون الحاجة إلى أي اشتراكات إضافية.

كما تدعم NVIDIA أجهزة GeForce RTX عبر Studio Drivers، والتي تُعد العمود الفقري للأجهزة المستخدمة في الأعمال الإبداعية. فهي تعمل على تحسين أداء أشهر التطبيقات التي يمكن لأي شخص التفكير بها، مثل Adobe Premiere Pro و Autodesk Maya وحتى CapCut.

باستخدام هذه الأجهزة، يمكن لأي مُبدع أن يتوقع أداءً مضاعفًا عبر مختلف المجالات، سواء في تحرير ومعالجة اللقطات عالية الدقة مثل 4K، أو حتى في تصميم ورسم المشاهد ثلاثية الأبعاد وتسريع عمليات الرندر بفضل عتاد NVIDIA. وبالطبع، يتم تنفيذ كل تعديل بدقة وبأسرع طريقة ممكنة، دون أي تباطؤ أو فترات انتظار طويلة، سواء في الأعمال ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد.

أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للمبدعين دون الحاجة لاشتراكات إضافية غالبًا ما تكون مرتفعة الثمن. توفّر NVIDIA أدواتها الخاصة، بما في ذلك Blueprints و NIM Microservices، والتي تستفيد من قوة جهازك لمساعدتك في تطوير الرسومات والأفكار بأعلى مستويات الأداء. كل شيء يعمل مباشرةً على جهاز الكمبيوتر، دون الحاجة إلى الإنترنت أو الخدمات السحابية، مما يحافظ على أمان عملك، وينجزه بسرعة بشكل مستقل.

المبدعون في مصر، سواءً كانوا طلابًا أو عاملين في المجال، يمكنهم الاستفادة بقوة من العروض المميزة هذا الموسم. فيما يلي بعض الخيارات القوية التي ستتيح لهم العمل بشكل أفضل:

لاب توب MSI Raider 18 HX AI، بطاقة GeForce RTX 5090 24GB، السعر بعد الخصم: 229,999 جنيه مصري في Sigma .

. لاب توب MSI Vector 16 HX AI، بطاقة GeForce RTX 5080 16GB، السعر بعد الخصم: 159,999 جنيه مصري في Sigma .

الإنتاجية المثالية في العمل

أي جهاز يعتمد على GeForce RTX 50، سواء كان لابتوبًا أو جهاز سطح مكتب، يأتي مجهزًا بأدوات تعزز الإنتاجية، تمامًا كما يفعل مع ميزاته الخاصة بالألعاب والأعمال الإبداعية. كل جهاز يهيمن على غيره في نفس الفئة السعرية، مقدمًا للمستخدمين أداءً أعلى وقيمة أفضل مقابل أموالهم.

توفر أجهزة اللاب توب المزودة ببطاقات NVIDIA GeForce RTX 50 لمستخدميها توازنًا بين القوة وعمر البطارية والحرارة بفضل الذكاء الاصطناعي. يتم تنفيذ كل مهمة بالأداء المطلوب لها، دون استهلاك زائد للطاقة من البطارية، ودون الحاجة لرفع صوت المراوح أو الشعور بالحرارة عند لمس لوحة المفاتيح.

الظهور أمام الكاميرا أمام الزملاء لم يعد مشكلة، إذ تعزز أداة NVIDIA Broadcast صورتك بتأثيرات مشابهة للشاشة الخضراء، مما يتيح لك استبدال الخلفية أو إبقاء الكاميرا مركزة على وجهك. يساعدك هذا على تجنّب إظهار غرفة فوضوية أثناء الاجتماعات أو المحاضرات. كما يحصل صوتك على تحسيناته الخاصة، فلا يسمع أحد أصوات المراوح العالية أو المكانس أو أي ضوضاء في الخلفية، بل يمر صوتك بوضوح كامل.

ومن أفضل مميزات امتلاك جهاز يعتمد على بطاقات GeForce RTX هو تقنية RTX Video، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسن جودة مقاطع الفيديو القديمة. فهي تحول المقاطع منخفضة الدقة إلى مقاطع أكثر وضوحًا وحدّة، لتصبح أقرب إلى معايير 2025 الحديثة من خلال تعزيز جودتها حتى 4K. وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يحبون مشاهدة المحتوى القديم عبر الإنترنت أو العمل عليه.

يمكن للراغبين في الحصول على أجهزة مصممة لتعزيز الإنتاجية الاستفادة من العروض الممتازة المتاحة في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك هذه الأجهزة المعتمدة على GeForce RTX 50:

لاب توب MSI Katana 15 HX، بطاقة GeForce RTX 5060 8GB، السعر بعد الخصم: 71,999 جنيه مصري في Sigma .

. لاب توب MSI Katana 15 HX، بطاقة GeForce RTX 5070 12GB، السعر بعد الخصم: 79,999 جنيه مصري في Sigma .

لا تفوت هذه العروض على أجهزة GeForce RTX 50، والمتاحة في أكبر متاجر التجزئة في مصر، والمصممة لتحسين تجربتك أيًا كانت استخداماتاك، سواءً كنت تلعب، تصنع أو تعمل. إن كنت تنتظر اللحظة المثالية للشراء، هذه هي اللحظة، مع العلم أن هذه العروض متاحة فقط حتى نهاية 2025 أو مع نفاذ الكمية.