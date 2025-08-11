مونديال اليد للناشئين: منتخب مصر يتعادل أمام التشيك ويحصل على ثلاث نقاط

تعادل منتخب مصر مع نظيره التشيك بنتيجة 35_ 35ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2025 تحت 19 عاما، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانهي منتخب ناشئين اليد الشوط الأول متأخرا بفارق 3 أهداف، بنتيجة 17_ 20



قبل أن يستطيع ناشئي اليد في العودة للمباراة في الشوط الثاني

وتنتهي المباراة بالتعادل 35- 35

وفي إطار نفس المجموعة، حقق منتخب الدنمارك فوزا كاسحا على اليابان بنتيجة 38_25

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك بنتيجة 19-11.

وبهذا الانتصار تأهل الدنمارك إلى ربع نهائي بطولة العالم لليد تحت 19 عاما ويحتاج منتخب ناشئين اليد الفوز على الدنمارك غدا الثلاثاء لحسم صدارة المجموعة أو التعادل لحجز تأشيرة الصعود الثانية الي الدور ربع النهائي من المجموعة الرابعة

وسيلتقي منتخبا مصر والدنمارك غدا الثلاثاء في قمة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من أجل حسم متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني.



ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي :

الدنمارك 4 نقاط

مصر 3 نقاط

التشيك نقطة

اليابان صفر نقاط

مباريات الجولة الثانية

اليابان أمام التشيك يوم الثلاثاء 12 أغسطس الساعة 12.45م.

مصر أمام الدنمارك يوم الثلاثاء 12 أغسطس الساعة 3م

ويتأهل الأول والثاني من المجموعة الأولى بالدور الرئيسي إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.