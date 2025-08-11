مونديال اليد للناشئين.. منتخب مصر يتأخر أمام التشيك في الشوط الأول

انتهي منذ قليل الشوط الأول من لقاء منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة، و منتخب ‏التشيك، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، ‏المقامة حاليا في القاهرة.‏

وتقدم منتخب ‏التشيك 20 – 17 خلال أحداث الشوط الأول، وكان قد أعلن فرناندو روبيرتو، المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة، تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب التشيك، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في القاهرة.

وتقام النسخة الحادية عشرة من البطولة خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وجاء تشكيل المنتخب المصري للمباراة على النحو التالي:

- يوسف عبد الهادي

- عادل العطار

- حمزة عبد الله

- سيف الدين إبراهيم

- يحيى الكردي

- زياد عواد

- حازم الصباغ

- عمر بركة

- عبد الرحمن علي

- يوسف لولا

- عمر الزميان

- يوسف أحمد

- محمد عبد الهادي

- محمد شلبي

- حسين عبد الرحمن

- أحمد محمود