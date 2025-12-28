مرفت الكسان: تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية تمثل خطوة محورية في مسار توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن التوسع في توطين صناعات الجهد العالي والفائق، ونقل التكنولوجيا الحديثة، يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة المكون المحلي، وخلق فرص عمل نوعية، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، كما ظهر خلال جولة وزير الكهرباء في الصين، تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية والبنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة، مشددة على أن هذه الاستثمارات تتسق مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول الصناعية.

وأشارت النائبة مرفت الكسان إلى أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم السياسات التي تستهدف توطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لصناعات الطاقة والمهمات الكهربائية، بما يعزز مكانتها كمحور استراتيجي للطاقة في المنطقة.