زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان ويتسبب في انقطاع الكهرباء وأضرار محدودة

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر جزيرة تايوان، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، وحدوث أضرار طفيفة، دون تسجيل إصابات بشرية.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزال تسبب في تضرر جزء من سقف مطار تاويوان الدولي، فيما عادت الأوضاع إلى طبيعتها في عدد من المناطق بعد انقطاع مؤقت للكهرباء ، وذلك وفق ما نقلته صحيفة (تايبيه تايمز) اليوم /الأحد/.



وأوضحت السلطات المعنية بالأرصاد الجوية في تايوان أن الزلزال وقع قبالة سواحل مقاطعة ييلان شمال شرقي البلاد، وعلى عمق بلغ نحو 72.8 كيلومتر.